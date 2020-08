Ufficiale: Julien Serrano dal Monaco in prestito al Livingston

Esperienza in prestito per il monegasco Julien Serrano che giocherà la prossima stagione al Livingston, come comunicato dal club biancorosso.

“L’AS Monaco ha annunciato il prestito del terzino sinistro del club al Livingston FC, quinto nella scorsa stagione nella Premier League scozzese”

Foto: Sito Ufficiale