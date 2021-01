Ufficiale: Julian Llanes torna all’Avellino

Il ChievoVerona ha ceduto in prestito Julian Illanes all’Avellino fino al termine della stagione. E’ un ritorno per il difensore che era in Irpinia già la scorsa stagione.

‼️ Ufficiale: Julian #Illanes all’@usavellino1912_ 📋 L’@ACChievoVerona comunica di aver ceduto all’U.S. Avellino a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del giocatore Julian Illanes. — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) January 11, 2021

Foto: Twitter Avellino