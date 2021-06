Ufficiale: Juan Miranda lascia il Barcellona, il suo contratto non verrà rinnovato

Il Barcellona ha deciso di non prolungare il contratto di Juan Miranda, dunque il difensore dovrebbe rimanere al Betis, dove ha giocato l’ultima stagione in prestito. Il Barcellona manterrà il diritto al 40% su una futura rivendita ed un diritto di prelazione sul giocatore.

❗️ LATEST NEWS | FC Barcelona opts not to exercise the option to extend Juan Miranda's contract

