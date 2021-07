Ufficiale: Juan Mata rinnova con il Manchester United

Juan Mata era giunto alla scadenza di contratto con il Manchester United. E’ stato libero solo per poche ore, visto che il club inglese ha deciso di offrirgli un prolungamento valido per un’altra stagione, fino al 2022. La società ha reso noto il buon esito dell’affare attraverso i propri canali ufficiali, ecco il comunicato: “Il Manchester United è lieto di annunciare che Juan Mata ha firmato un contratto di un anno, resterà all’Old Trafford fino a giugno 2022”. Juan Mata con i Red Devils ha giocato 273 partite con 51 gol.

🪄 @JuanMata8 has extended his stay at United! 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 2, 2021