Ufficiale: Juan Mata nuovo giocatore del Melbourne Victory

16/09/2025 | 11:12:49

Nuova avventura per Juan Mata, che diventa un nuovo giocatore del Melbourne Victory. Il comunicato:“Melbourne Victory è entusiasta di annunciare la firma di Juan Mata in vista della stagione maschile A-League 2025/26“. Le prime parole dell’ex Chelsea e United: “Sono entusiasta di venire a Melbourne e di far parte di uno dei club più rispettati della Lega e di giocare di fronte agli incredibili membri e tifosi. Sono spinto e motivato ad aiutare questa squadra a vincere trofei e a lavorare con il Club come parte di un piano a lungo termine per rafforzare il calcio nel paese“.

FOTO: Sito Melbourne