Nuova tappa nella lunga carriera del campione ex United Juan Mata. Dopo l’esperienza in Giappone, il centrocampista spagnolo vola in Australia, più precisamente al Western Sydney Wanderers. Nuova avventura quindi per il classe ’88, che firma un contratto di un anno. Il Club australiano lo annuncia con un post sui propri profili social.

Foto: Instagram Mata