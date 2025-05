Ufficiale: Juan Jesus rinnova con il Napoli

30/05/2025 | 16:34:15

Il Napoli ha annunciato il rinnovo di contratto di Juan Jesus, che si lega ai partenopei per un’ulteriore stagione: “Juan Jesus in azzurro anche per il prossimo campionato. Il Napoli ha esercitato il diritto di opzione e ha prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 2025/26”.

Foto: Instagram Juan Jesus