Ufficiale: Juan Jesus lascia la Roma

La Roma saluta il difensore brasiliano Juan Jesus, che non rinnoverà il suo contratto con il club capitolino in scadenza il 30 giugno. Il calciatore, arrivato dall’Inter nel 2016, lascia la Roma dopo cinque anni.

“Ciao JJ, grazie per questi anni in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro!” il saluto della Roma al brasiliano.

Ciao JJ, grazie per questi anni in giallorosso 👏 In bocca al lupo per il futuro! #ASRoma pic.twitter.com/YKieDjk0Qn — AS Roma (@OfficialASRoma) May 28, 2021

Foto: Twitter Roma