Ufficiale: Juan Berrocal è un nuovo giocatore del Getafe

Il Getafe ha ufficializzato l’acquisto di Juan Berrocal. Ecco il comunicato: “Il Getafe Football Club ha chiuso un nuovo acquisto in questo mercato estivo. Si tratta di Juan Berrocal , il difensore 25enne dell’SD Eibar, dove ha giocato le ultime due stagioni nel LALIGA HYPERMOTION. La squadra azzurra ha raggiunto un accordo con la squadra dell’Armaiolo per il trasferimento del calciatore, che firmerà con il Getafe CF per le prossime tre stagioni. Formatosi nelle categorie inferiori del Sevilla FC, Berrocal ha indossato la maglia di importanti squadre spagnole come Real Sporting, Mirandés o Eibar, dove ha ottenuto i suoi migliori record, raggiungendo la fase di playoff per la promozione in LaLiga EA Sports fino in due occasioni e accumulando più di 70 partite di competizioni ufficiali. Il difensore si unisce alle fila del Getafe CF, dove sarà a disposizione di José Bordalás per giocare questa stagione, 2024/25, la ventesima del club nella massima categoria del calcio spagnolo. Benvenuto nella tua nuova casa, Juan”.

Foto: instagram Getafe