Ufficiale: Jovic torna al Real Madrid. L’Eintracht saluta altri cinque giocatori

Tramite i propri canali social ufficiali, l’Eintracht Francoforte ha salutato alcuni dei protagonisti della bella stagione disputata dalla squadra allenata da Hutter: Willems, Brugger, Fahrnberger e Makanda non rinnoveranno il loro contratto e saranno svincolati dal 1 luglio. Per Jovic e Schubert, che erano in prestito, ci sarà il ritorno ai rispettivi club di appartenenza.

THANK YOU, BOYS! 🦅❤️

Willems, Brugger, Fahrnberger and Makanda will leave Frankfurt when their contracts expire on 30 June, while on-loan Jovic and Schubert will return to their parent clubs.#SGE pic.twitter.com/AqRSafQMql

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) May 24, 2021