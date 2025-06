Ufficiale: Jovic e il Milan si separano

29/06/2025 | 16:16:12

Luka Jovic non sarà più un calciatore del Milan. Il club ha salutato il giocatore con un messaggio pubblicato sui social: “Thank you, Luka! We wish you all the best for the next stage of your career. Traduzione:”Grazie, Luka! Ti auguriamo tutto il meglio per la prossima fase della tua carriera”

Foto: Instagram Milan