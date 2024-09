Lo avevamo conosciuto nelle due grigie esperienze alla Lazio e alla Salernitana, squadre in cui non ha lasciato particolare traccia. Jovane Cabral, ritornato momentaneamente alla casa base dello Sporting Clube de Portugal, è ora un nuovo giocatore dell’Estrela, che ne acquisisce le prestazioni per circa 800 mila euro.

Foto: Instagram Estrela