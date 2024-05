Joshua Christian Kojo King lascia il Fenerbahce dopo due stagioni. L’esterno offensivo norvegese, cresciuto nelle giovanili del Valerenga, si era trasferito in Turchia nel 2022 dopo aver trascorso praticamente tutta la carriera in Inghilterra. Il 30 giugno scade il contratto con il club di Istanbul e non sarà rinnovato.

Foto: twitter Fenerbahce