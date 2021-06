L’esterno sinistro Josh Ruffels è un nuovo giocatore dell’Huddersfield, dopo l’esperienza all’Oxford United diventerà un “Terrier” per le prossime due stagioni e lo farà da svincolato. Ecco l’annuncio:

