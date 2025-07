Ufficiale: José Luis Palomino è un nuovo calciatore del Talleres

17/07/2025 | 09:46:18

Palomino è un nuovo calciatore del Talleres. Ecco il comunicato: Il Club Talleres informa che il difensore centrale argentino torna dal calcio europeo ed è un nuovo giocatore del Matador. José Luis Palomino ha 35 anni e gioca come difensore centrale. Originario di San Miguel de Tucumán, Palomino ha iniziato la sua carriera calcistica nel San Lorenzo, club nel quale è rimasto per quattro stagioni disputando 48 partite.Nella stagione 2013/2014 è stato trasferito all’Argentinos Juniors e da lì ha compiuto il suo primo passo verso il calcio europeo. Nel giugno 2014, il difensore alto 1,90 m è diventato un giocatore del Metz, squadra della massima serie del campionato francese. Con il club francese ha disputato 51 partite e segnato 3 gol. Dopo questa prima esperienza di successo, Palomino è stato protagonista con il Ludogorets (Bulgaria), l’Atalanta (Italia) e il suo ultimo club è stato il Cagliari, dove ha giocato 20 partite e segnato 1 gol. Nel club di Bergamo, Palomino si è affermato come un giocatore esperto durante sette stagioni. Il nuovo difensore dell’Albiazul ha disputato in totale 175 partite e segnato 7 gol. Difendendo la maglia dell’Atalanta, nel maggio dell’anno scorso, Palomino si è laureato campione dell’Europa League UEFA dopo aver battuto in finale il Bayer Leverkusen a Dublino (Irlanda). Esperienza, leadership e carisma per la difesa del Talleres. Palomino, che si unisce alla rosa guidata da Carlos Tévez e sarà presentato questo giovedì nella Sala Conferenze dell’Amadeo Nuccetelli, firma un contratto con il Club fino a dicembre 2026″.

Foto: insta Palomino