Ufficiale: Jose David Romero è un nuovo calciatore del Parma

14/08/2026 | 17:02:45

Il Parma ha annunciato di aver acquisito dal Tigre a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jose David Romero.

Questo il comunicato:

“Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jose David Romero. L’attaccante argentino ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031.

Classe 2003, nato a Corrientes, in Argentina, Romero cresce nel settore giovanile del Talleres di Còrdoba, dove approda nel 2017 e si mette in evidenza fin dalle prime stagioni, prima di affacciarsi al calcio professionistico. Nel 2024 vive la sua prima esperienza all’estero con l’Unión La Calera, in Cile, realizzando 7 reti in 11 presenze. Rientrato in Argentina, passa al Tigre, con cui trova continuità e si afferma come uno dei protagonisti del reparto offensivo.

Nel corso del 2026 Romero ha vissuto una stagione particolarmente positiva, mettendo a segno 10 reti e 2 assist in 17 presenze tra Primera División e CONMEBOL Sudamericana. Attaccante rapido, efficace sia nell’attaccare la profondità che nel muoversi negli ultimi metri.

L’arrivo a Parma rappresenta per Jose David Romero il primo passo nel calcio europeo, dopo un percorso di crescita maturato tra Argentina e Cile”.

Foto: X Parma