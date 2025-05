Ufficiale: Jordi Alba rinnova con l’Inter Miami

15/05/2025 | 18:44:16

Jordi Alba rinnova il contratto con l’Inter Miami, l’esterno spagnolo ex Barcellona ha firmato il prolungamento per altre due stagioni: “Sono felice di rinnovare il mio contratto perché voglio continuare a competere. L’atmosfera che si respira in questo Club e l’affetto dei tifosi a ogni partita sono incredibili. Negli ultimi due anni mi sono sentito molto a mio agio e amato da tutti. Abbiamo una grande determinazione a continuare a competere e a vincere, con l’auspicio di conquistare il maggior numero di trofei possibile”.

FOTO: X Jordi Alba