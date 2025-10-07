Ufficiale: Jordi Alba annuncia il ritiro a fine stagione

07/10/2025 | 17:50:57

Un’altra stella del calcio spagnolo si ritira. Dopo Sergio Busquets, anche Jordi Alba annuncia di lasciare il calcio giocato a fine stagione. Il terzino ex Barcellona, ora all’Inter Miami di Messi, annuncia così sui canali social: “È giunto il momento di chiudere una fase trascendentale della mia vita. Lo faccio con felicità e convinzione, perché il calcio mi ha dato tutto Un ringraziamento esteso a tutti i club che lo hanno accompagnato nel suo percorso, dal Cornellà al Valencia, fino al Barcellona — “il club della mia vita” — e alla nazionale spagnola, con cui ha conquistato l’Europeo e la Nations League”.

Jordi Alba si ritirerà alla conclusione del campionato negli Stati Uniti tra qualche settimana.

Foto: Instagram Inter Miami