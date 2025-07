Ufficiale: Jordan Henderson nuovo calciatore del Brentford

15/07/2025 | 11:14:54

Jordan Henderson è un nuovo giocatore del Brentford. Di seguito il comunicato del club inglese: “Il Brentford ha ingaggiato Jordan Henderson con un contratto di due anni. Henderson, centrocampista inglese con 84 presenze nella nazionale dei Tre Leoni, arriva ai Bees a parametro zero dopo aver lasciato l’Ajax in estate. Il centrocampista torna in Premier League dopo brevi esperienze in Arabia Saudita con l’Al-Ettifaq e in Olanda con l’Ajax. In precedenza, Henderson ha trascorso 12 anni al Liverpool, dove ha vinto Premier League, Champions League, FA Cup, due Coppe di Lega, Community Shield, Supercoppa UEFA e Mondiale per club.

L’allenatore del Brentford, Keith Andrews, ha dichiarato: “Quando abbiamo saputo della disponibilità di Jordan, è stata una decisione piuttosto semplice. Abbiamo analizzato le sue recenti prestazioni per capire a che punto fosse: è ancora incredibilmente in forma e motivato, nonostante abbia già raggiunto grandi traguardi. Con l’uscita di giocatori esperti come Christian Nørgaard, Mark Flekken e Ben Mee, era fondamentale colmare quel vuoto.

Abbiamo una rosa mediamente giovane e con una buona esperienza interna, grazie a giocatori come Vitaly Janelt, Mathias Jensen, Ethan Pinnock e Josh Dasilva. Ma Jordan porterà con sé un’esperienza e una leadership tra le più influenti della storia recente della Premier League. Ha guidato una grande squadra alla conquista di titoli e Champions League. Ha esperienza anche a livello internazionale con l’Inghilterra, e con questo arriva anche un alto livello di professionalità e dedizione – è esattamente lo stile che vogliamo incarnare come club. Alzerà gli standard e sarà un’aggiunta eccezionale alla squadra.”

Foto: X Brentford