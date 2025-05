Ufficiale: Jonathan Tah al Bayern Monaco

29/05/2025 | 09:42:32

Come era noto da settimane, oggi il Bayern Monaco ha annunciato l’ingaggio del difensore Jonathan Tah. Il giocatore arriva dal Bayer Leverkusen.

Questa la nota del club: “Benvenuto Jonathan Tah. I campioni tedeschi hanno ingaggiato il difensore 29enne dal Bayer 04 Leverkusen e gli hanno firmato un contratto fino al 2029. Era una piacevole giornata d’agosto a Jena, nell’estate del 2013, quando un difensore centrale diciassettenne, dall’aria timida e dalle spalle larghe, salì per la prima volta sul grande palcoscenico. Jonathan Tah, fresco di promozione proveniente dalle giovanili dell’Hamburger SV, è entrato in campo al posto di Heiko Westermann all’83° minuto e ha scritto la storia del club nel primo turno della Coppa di Germania: è diventato il più giovane giocatore dell’Amburgo ad esordire nell’era della Bundesliga. All’epoca nessuno avrebbe potuto immaginare che, più di un decennio dopo, questo giovane si sarebbe trasferito all’FC Bayern, leader del settore, come giocatore internazionale esperto e vincitore di due titoli. Dal porto di Amburgo via Düsseldorf e Leverkusen – ora verso la Baviera”.

Foto: X Bayern Monaco