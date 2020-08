Ufficiale: Jon Erice firma con l’Hércules

Il giocatore navarrese Jon Erice, con una vasta esperienza nella Seconda Divisione spagnola, firma con l’Hercules, come riportato dal sito ufficiale del club.

“Jon Erice Domínguez (Pamplona, ​​3 novembre 1986) farà tappa all’Hércules de Alicante CF per la prossima stagione 2020/2021, con l’opzione di un’altra stagione aggiuntiva. Jon Erice è un giocatore collaudato in Seconda Divisione, con conoscenza della Second Division B, dove ha giocato 122 partite. Benvenuto nella tua nuova casa, Jon!”.

Foto: Sito Ufficiale