Ufficiale: Johnny Cardoso è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid

16/07/2025 | 16:09:23

Johnny Cardoso si unisce ai Colchoneros. Ecco cosa comunica il club: L’Atlético de Madrid e il Real Betis Balompié hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di João Lucas de Souza, detto ‘Johnny’ Cardoso; il centrocampista di 23 anni ha firmato un contratto fino al 2030. Nato il 20 settembre 2001 a Denville, nel New Jersey (Stati Uniti), ma di origini brasiliane, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di Avaí Futebol Clube e Criciúma Esporte Clube, prima di approdare allo Sport Club Internacional, dove ha esordito in prima squadra il 15 settembre 2019, in una vittoria per 3-1 contro l’Atlético Mineiro. Ha collezionato 144 presenze con il club brasiliano prima di trasferirsi al Betis nella finestra invernale della stagione 2023/24. È un centrocampista difensivo dotato di ottima capacità di recupero palla, buona distribuzione e senso del gol. Johnny Cardoso possiede anche un passaporto italiano, quindi non occupa un posto da extracomunitario. Durante la sua stagione e mezza al Betis, è stato un elemento chiave nel sistema di Manuel Pellegrini ed è stato uno dei pilastri della squadra andalusa nella recente campagna di UEFA Conference League, in cui il club ha raggiunto la finale. Internazionale con gli Stati Uniti, ha esordito in nazionale maggiore il 12 novembre 2020 in un pareggio 0-0 contro il Galles e ha finora collezionato 22 presenze, vincendo la CONCACAF Nations League nel 2023 e nel 2024. Benvenuto, Johnny!

Foto: sito Atletico