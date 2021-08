È ufficiale: Johan Vàsquez è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore centrale classe 1998, reduce dalla medaglia di bronzo alle Olimpiadi con il Messico, arriva dal Pumas Unam. Ecco la nota del club ligure:

“Un colpo di mercato per la difesa. Il Genoa si è assicurato i diritti alle prestazioni sportive di Johan Vásquez, medaglia di bronzo all’Olimpiade di Tokyo con il Messico Sub 23. Nella manifestazione olimpica ha disputato cinque partite realizzando una rete. Nato a Navojoa il 22 ottobre del 1998, già nel giro della Nazionale maggiore (2 presenze), ha in palmares la conquista con il Monterrey di una Champions League (Concacaf) nel 2019 e di una Liga MX, il massimo campionato messicano, in cui vanta una settantina di presenze. Dal 2020, è stato un baluardo dei Pumas Unam, ultima società di appartenenza da cui il Genoa lo ha prelevato”.

Foto: Instagram Vàsquez