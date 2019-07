Ufficiale: Joelinton è un nuovo giocatore del Newcastle

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Newcastle ha ufficializzato l’acquisto di Joelinton. L’attaccante brasiliano è stato prelevato dall’Hoffenheim e ha firmato un contratto che lo legherà al club inglese, fino al 2025. Ecco le sue parole: “Sono davvero felice di essere qui. Il club ha fatto un grosso investimento e per me sarà una grande responsabilità”. In 36 presenze con i tedeschi ha totalizzato 11 gol e 9 assist.

Foto: Twitter Newcastle