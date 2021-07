Ufficiale: Joel Ward rinnova con il Crystal Palace fino al 2023

Joel Ward rinnova con il Crystal Palace fino al 2023, per il difensore 31enne il contratto era scaduto lo scorso 30 giugno. La sua avventura con il club londinese proseguirà ancora dopo 9 anni passati insieme, ecco l’annuncio:

Joel Ward has signed a contract extension, keeping him at the club until 2023!

