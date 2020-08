Joe Hart riparte dal Tottenham. L’ex portiere di Manchester City e Torino firma con il team di Josè Mourinho come riporta il tweet del club londinese.

We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS

