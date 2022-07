Ufficiale: Joe Gomez e il Liverpool avanti insieme

Il Liverpool annuncia il rinnovo di uno dei giocatori storici del club. Joe Gomez ha siglato un accordo a lungo termine con i Reds. Continua la storia tra il venticinquenne, da sette stagioni al Liverpool e il club con cui ha 142 presenze, vincendo medaglie in Champions League, Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club FIFA.

We’re delighted to announce that @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds 🙌

— Liverpool FC (@LFC) July 7, 2022