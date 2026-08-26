Ufficiale: Joao Palhinha è un nuovo rinforzo del Benfica

26/08/2026 | 14:06:51

Joao Palhinha lascia il Bayern Monaco e approda al Benfica. Il centrocampista portoghese ha firmato un contratto fino al 2030 ed è stato pagato 14 milioni più 5 di bonus.

Il comunicato del Benfica: “Il centrocampista João Palhinha, 31 anni, si è unito alla squadra professionistica di calcio dello Sport Lisboa e Benfica. L’internazionale portoghese si trasferirà dal Bayern Monaco ai Reds, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2030″.

Foto: Sito Benfica