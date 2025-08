Ufficiale: Joao Palhinha è un nuovo giocatore del Tottenham

03/08/2025 | 21:12:21

Palhinha lascia il Bayern e approda in Premier. Il comunicato degli Spurs: Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di João Palhinha in prestito dal Bayern Monaco, subordinato all’autorizzazione internazionale e al permesso di lavoro. Il centrocampista difensivo, 30 anni, nazionale portoghese, si unisce al Club in prestito fino al termine della stagione 2025/26, con un’opzione per rendere il trasferimento definitivo la prossima estate. Palhinha ha iniziato la sua carriera professionistica allo Sporting CP, debuttando con la squadra B a 18 anni, per poi esordire in prima squadra nel gennaio 2017. Nei primi anni ha maturato esperienza in prestito al Moreirense, al Belenenses e al Braga. Proprio con il Braga è stato protagonista nella conquista della Taça da Liga 2019/20.

Foto: insta spurs