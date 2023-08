Ufficiale: Joao Moutinho torna in Portogallo. È un nuovo calciatore del Braga

Joao Moutinho torna in Portogallo dopo dieci anni. L’esperto centrocampista, cresciuto nelle giovanili dello Sporting, aveva lasciato il Porto nel 2013 per trasferirsi in Francia, al Monaco. Oggi, dopo cinque stagioni nel Principato e altrettante vissute con la maglia del Wolverhampton, ha firmato con lo Sporting Braga. Il contratto sarà valido fino al 30 giugno 2024, vestirà la maglia numero 28. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del Braga.

Foto: Instagram Braga