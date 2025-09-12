Ufficiale: Joao Mario riparte dall’AEK Atene

12/09/2025 | 22:00:13

Inizia la nuova avventura di Joao Mario con l’AEK Atene, il portoghese è un nuovo calciatore del club greco, ecco il comunicato: “L’AEK FC annuncia il trasferimento dell’esterno della nazionale portoghese João Mário Naval da Costa Eduardo in prestito dal Besiktas. João Mário è nato il 19 gennaio 1993 a Porto e ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del celebre club dell’omonima città, ma giovanissimo si è ritrovato nelle giovanili dello Sporting Lisbona. Ha esordito da professionista con il club della capitale portoghese all’età di 19 anni, ma la sua prima opportunità di diventare titolare in una squadra di massima serie è stata con il Vitoria Setúbal nella stagione 2013-14. È tornato allo Sporting nell’estate del 2014 ed è diventato un giocatore titolare e insostituibile, vincendo la Coppa di Portogallo e la Supercoppa nel 2015. È stato immediatamente convocato da Fernando Santos nella Nazionale portoghese e ha giocato in tutte le partite della marcia trionfale fino alla vittoria di EURO 2016 in Francia. Ha trascorso un triennio, dal 2016 al 2019, all’Inter, con 69 presenze e 4 gol in tutte le competizioni, con un prestito provvisorio al West Ham (2017-18). Sono seguiti due prestiti al Lokomotiv Mosca (2019-20) e allo Sporting Lisbona (2020-21), con cui ha contribuito alla vittoria del primo campionato portoghese dal 2002! Nel triennio 2021-24, João Mário è stato un giocatore chiave e insostituibile nel Benfica e con loro ha festeggiato il campionato e la Supercoppa portoghese della stagione 2022-23, mentre è stato eletto tra i migliori undici della stagione in Primeira Liga. Un momento molto importante per lui è stato il pareggio per 3-3 del Benfica contro l’Inter a Lisbona nella fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23, segnando una tripletta nel primo tempo! Un anno fa, è stato ceduto in prestito dal Benfica al Beşiktaş, che ha attivato il suo diritto di riscatto lo scorso giugno. Ha giocato 45 partite ufficiali con la squadra, segnando dieci gol. Il nuovo acquisto dell’AEK vanta 56 presenze e 3 gol con la nazionale portoghese, con cui ha disputato, oltre a EURO 2016, anche i Mondiali del 2018 e del 2022. João, benvenuto nella famiglia AEK. Ti auguriamo salute e successo con la nostra squadra!

FOTO: X Aek