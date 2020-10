Ufficiale: Joao Mario passa allo Sporting Lisbona

Lo Sporting Lisbona, attraverso un annuncio sui social, ha reso noto l’arrivo di Joao Mario dall’Inter. Il portoghese ritorna in Portogallo, questa la nota: “João Mário è l’ultimo rinforzo della principale squadra di calcio dello Sporting Clube de Portugal per il 2020/2021. Il centrocampista arriva ad Alvalade in prestito per un anno dagli italiani dell’FC Internazionale Milano e torna ad indossare la maglia che ha indossato per oltre dieci anni.”

Foto: sito Sporting