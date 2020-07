Joao Mario non sarà riscattato dalla Lokomotiv Mosca e almeno per il momento tornarà all’Inter. L’annuncio è arrivato direttamente attraverso il sito web ufficiale del club russo: “Joao Mario lascia la Lokomotiv dopo la scadenza del prestito – si legge nella nota ufficiale della società russa -. Nella nostra squadra, Joao ha giocato 22 partite, segnato un gol, fornito cinque assist nell’anno che ci ha visti chiudere al secondo posto in campionato”. Lo stesso giocatore portoghese attraverso il proprio profilo Instagram ha salutato la squadra: ““Vorrei ringraziare tutto la Lokomotiv Mosca, dal presidente allo staff tecnico, i miei colleghi e i fan, per avermi fatto sentire a casa durante questa stagione. È stato un piacere indossare la maglia e lottare per i tuoi colori. Vado via con una sensazione molto positiva per i momenti che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro il meglio!“.

https://www.instagram.com/p/CC_CmIGAlGZ/?utm_source=ig_web_copy_link

FOTO: Twitter Lokomotiv Mosca