Ufficiale: Jimenez al Bournemouth

01/09/2025 | 11:20:32

Alex Jimenez è un nuovo giocatore del Bournemouth. Ad annunciarlo è stato il club inglese con il seguente comunicato: “L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare l’ingaggio del talentuoso terzino Álex Jiménez con un contratto di prestito iniziale dall’AC Milan. Il ventenne difensore, considerato una delle giovani promesse più brillanti del calcio europeo, si unisce ai Cherries con 34 presenze in tutte le competizioni con il Milan.

foto sito bournemouth