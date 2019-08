Ufficiale: Jenkinson lascia l’Arsenal

Carl Jenkinson lascia l’Arsenal dopo otto stagioni (intervallate dai prestiti a West Ham e Birmingham) e firma con il Nottingham Forest fino al 2022. A comunicarlo attraverso i propri canali ufficiali è stato il club acquirente, che non ha però svelato la cifra dell’operazione. Questa la nota del Forest: “Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l’acquisto di Carl Jenkinson. Il terzino destro si trasferisce al The City Ground dall’Arsenal per una cifra non dichiarata e ha firmato un contratto triennale. […] Jenkinson si unisce ai Reds e sarà a disposizione per la gara di sabato contro il Leeds United“.

Foto: twitter ufficiale Nottingham Forest