Ufficiale: Jeff Bezos nuovo socio di minoranza del Liverpool

14/08/2026 | 19:00:01

Il Liverpool ha annunciato l’ingresso di Jeff Bezos in società come socio di minoranza. La nota del Liverpool: “Fenway Sports Group (FSG), gruppo internazionale specializzato in sport, media, intrattenimento e immobiliare, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo per la cessione di una quota di minoranza del Liverpool FC a 1892 Holdings, un consorzio guidato e gestito da Amit Bhatia, con investimenti da parte di Amit Bhatia e dei trust della famiglia Mittal, K5 Sports (un fondo di K5 Global), di cui Jeff Bezos è l’investitore principale, e EE Capital, il family office di Elaine ed Eduardo Saverin”.

foto sito liverpool