Ufficiale: Jean Onana è un nuovo giocatore del Marsiglia

L’Olympique Marsiglia ha annunciato la firma di Jean Onana dal Beşiktaş. Come raccontato da Marca qualche giorno fa, il centrocampista ha firmato in prestito con diritto di riscatto dopo aver superato con successo le visite mediche. Il comunicato: “Formatosi all’Accademia Nkufo in Camerun, è stato in Portogallo e più precisamente al Leixões SC, all’età di 19 anni, che Jean Onana ha fatto il suo debutto professionale nel 2019. Un anno dopo, è passato ai Dogues de Lille con i quali ha giocato la sua prima partita in Ligue 1 contro l’OM nel febbraio 2020. L’estate successiva, il solido centrocampista difensivo di 1m89 è stato ceduto in prestito alla Jupiler Pro League, all’SC Mouscron, dove ha giocato 29 partite (2 gol) ed è diventato un nazionale camerunese. Tornato in Ligue 1, Jean Onana si unisce ai Girondins de Bordeaux nel 2021. Con la maglia scapolare, il Leone indomito (10 presenze) segna 3 gol in 26 partite. A suo agio in Ligue 1, Jean Onana firma per l’RC Lens nell’estate del 2022. Dopo 23 partite giocate con il Sang et Or e dopo aver contribuito alla qualificazione alla Champions League, il Beşiktaş JK registra il suo arrivo durante l’ultima finestra di mercato estiva. Benvenuto all’OM, ​​Jean!”.

Foto: sito ufficiale OM