Ufficiale: Javier Tebas confermato presidente della Liga per altri 4 anni

Javier Tebas è stato confermato presidente della Liga per altri quattro anni. Ad annunciarlo sono i canali ufficiali della Federazione spagnola, che informa anche che quella di Tebas era l’unica candidatura presentata per la presidenza de La Liga Nacional de Fútbol Profesional. Lo spagnolo-costaricense è in carica dal 26 aprile 2013.

Nota informativa: Javier Tebas es proclamado oficialmente Presidente de LaLiga para los próximos cuatro años. 📝 https://t.co/hK2zJ869hw pic.twitter.com/LA6tbwr1sZ — LaLiga (@LaLiga) December 23, 2019

Foto: sportskeeda.com