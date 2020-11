Ufficiale, Javier Mascherano annuncia il ritiro dal calcio

Javier Mascherano ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato e lo ha dichiarato al termine della partita persa per 1-0 dal suo Estudiantes in Coppa di Lega argentina.

Il centrocampista sudamericano chiude così una brillante carriera in cui ha vestito con successo le maglie di River Plate, Corinthians, West Ham, Hebei Fortune, ma soprattutto Liverpool e Barcellona con cui ha vinto 2 Champions League e numerosi trofei. L’argentino ha conquistato anche 2 ori olimpici e 1 argento mondiale.

“E’ il momento di terminare la mia carriera per alcune cose di carattere personale accadute negli ultimi mesi e, dopo averci pensato per tutto questo tempo, la cosa migliore è finirla oggi. Ho vissuto la mia professione al 100%, ho dato il massimo”, queste le sue parole.

💬 Javier @Mascherano: "Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy. He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo" 👉 https://t.co/EFW2NzcR1O pic.twitter.com/W0Zxy6V0d4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020