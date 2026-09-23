Ufficiale: Javier Aguirre nuovo allenatore del Valencia

23/09/2026 | 11:35:33

Il Valencia ha comunicato l’arrivo di Javier Aguirre in panchina: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con Javier Aguirre, che sarà il nuovo allenatore della prima squadra. L’allenatore messicano si unisce allo staff fino alla fine della stagione in corso e il club avrà un’opzione per prolungare il suo contratto per un’ulteriore stagione. Javier Aguirre (Città del Messico, 01/12/1958) si unisce al Valencia CF dopo aver guidato la nazionale messicana ai Mondiali FIFA 2026 , in cui il Messico ha raggiunto gli ottavi di finale. Questa è stata la sua terza partecipazione al torneo come commissario tecnico della nazionale messicana, dopo le edizioni del 2002 in Corea e Giappone e del 2010 in Sudafrica. Nel corso di una lunga carriera in panchina, il nuovo allenatore del Valencia CF ha guidato club della LALIGA come CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés e RCD Mallorca , oltre ad aver maturato esperienze internazionali con club e nazionali in Giappone, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Messico . Tra i suoi principali successi in Spagna spicca la qualificazione alla UEFA Champions League con il CA Osasuna. A livello internazionale, ha vinto la CONCACAF Gold Cup (2009 e 2025) e la CONCACAF Nations League (2024-25) con la nazionale messicana, mentre in patria ha conquistato il titolo della Liga con il Pachuca (1999) e la CONCACAF Champions League con il CF Monterrey (2021). Javier Aguirre verrà presentato ai media come nuovo allenatore del Valencia CF lunedì prossimo, 28 settembre, nella sala stampa del Mestalla”.

foto sito valencia