Ufficiale: Javi Jimenez dal Valencia all’Albacete

Colpo in prestito per l’Albacete. Come annunciato dal sito ufficiale della società rossonera:

“Javi Jimenez è un nuovo calciatore albacetista. Il giovane, proveniente dal Valencia CF, sarà al comando di Lucas Alcaraz in prestito in questa stagione”.



#DelAlbaceteQueNoEsPoco ➡️ Una de las perlas del @valenciacf, equipo con el que ya debutó en partido oficial ➡️ Polivalente, puede jugar tanto de central como de lateral derecho “Nos va a dar polivalencia a nivel defensivo y aportará mucha ilusión”, Mauro Pérez #AúpaAlba pic.twitter.com/kbWj9XANFy — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) August 13, 2020

Foto: Sito Ufficiale