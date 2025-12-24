Ufficiale: Javi Galan lascia l’Atletico e va all’Osasuna

24/12/2025 | 18:45:17

Javi Galán è un nuovo giocatore dell’Osasuna: è stato raggiunto un accordo con l’Atlético Madrid, come si legge sul sito ufficiale dell’Osasuna: “L’Osasuna puntella la corsia mancina con un colpo d’esperienza. Il club navarrese ha ufficializzato l’accordo con l’Atlético de Madrid per l’acquisizione dei diritti sportivi di Javi Galán, operazione chiusa sulla base di un esborso immediato di 500.000 euro. Il difensore ha firmato un contratto che lo legherà alla formazione “rojilla” fino al 30 giugno 2026.

Foto: sito Osasuna