Ufficiale: Javi Calleja nuovo allenatore dell’Alavés

Dopo la fine dell’esperienza della scorsa stagione sulla panchina del Villareal, Javi Calleja torna in panchina. Il tecnico madrileno ha infatti firmato con il Deportivo Alavés, un contratto fino al termine della stagione. Calleja tenterà di salvare il club biancoazzurro, attualmente ultimo in classifica insieme all’Eibar, ma con una situazione ancora non del tutto compromessa considerando la zona salvezza dista solamente 3 lunghezze.

Foto: sito Villareal