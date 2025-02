Avevamo raccontato la trattativa in un articolo del 31 gennaio, il Lipsia ha appena annunciato che quest’ultima si è conclusa con successo. Tramite un comunicato, il club tedesco rende noto infatti che il trequartista classe 2006 Nuha Jatta prenderà parte della rosa del Torino fino a fine stagione. “Buona fortuna in Italia, Nuha”, si legge come chiosa della nota ufficiale.

Foto: Sito Lipsia