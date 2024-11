Dopo aver lasciato la panchina dell’Al Rayyan a giugno, Leonardo Jardim riparte dagli Emirati Arabi Uniti sulla panchina dell’Al-Ain. Il tecnico portoghese, ex di Sporting, Monaco, Olympiacos ed Al-Hilal, sostituirà dunque Hernan Crespo sulla panchina del club campione d’Asia in carica e sarà in panchina nel Mondiale per Club. Il contratto scadrà proprio al termine della competizione.

Foto: Instagram Al Ain