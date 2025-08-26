Ufficiale: James Justin è un nuovo giocatore del Leeds
26/08/2025 | 09:55:11
Il Leeds ha comunicato l’acquisto di James Justin dal Leicester City per una cifra che si aggira attorno agli 11,5 milioni di euro. Si tratta del decimo acquisto della squadra per la squadra neopromossa dalla Championship.
Justin si unisce al Leeds dopo aver disputato 169 presenze in tutte le competizioni con il Leicester dal suo trasferimento dal club della sua infanzia, il Luton Town, nel 2019. Il 24 maggio 2022 il forte difensore ha debuttato con la nazionale inglese in Nations Leaugue contro l’Ungheria.
Foto Instagram Leeds