Ufficiale: Jamal Musiala sarà il nuovo numero 10 del Bayern Monaco

01/07/2025 | 10:22:44

Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente che Jamal Musiala indosserà la prestigiosa maglia numero 10 a partire dalla prossima stagione, dopo la conclusione della Coppa del Mondo per Club. L’attuale centrocampista tedesco, che finora ha vestito il numero 42 dal suo arrivo nel 2020, raccoglie così l’eredità lasciata da Leroy Sané, che ha lasciato il club bavarese per trasferirsi al Galatasaray. Ecco il comunicato: «Cari tifosi del FC Bayern, con l’avvicinarsi della nuova stagione abbiamo un annuncio speciale per voi: Jamal Musiala indosserà la maglia numero 10 dopo la conclusione della Coppa del Mondo per Club. Il centrocampista internazionale tedesco raccoglie così il testimone da Leroy Sané, che ha vestito questo numero negli ultimi cinque anni. Musiala giocherà ancora la Coppa del Mondo per Club con il suo attuale numero 42, poiché durante il torneo non è permesso cambiare il numero di maglia. Sané ha fatto parte della rosa durante la fase a eliminazione diretta negli Stati Uniti, prima di lasciare ufficialmente il club per Istanbul.»

FOTO: Instagram Musiala