Ufficiale: Jailson è un nuovo giocatore del Los Angeles FC

03/09/2025 | 10:59:17

Jailson è diventato un nuovo giocatore dei Los Angeles FC. L’LAFC ha ingaggiato il centrocampista fino al 2025 con opzioni per il 2026 e il 2027, come annunciato dal club. Il 29enne veterano brasiliano ha giocato di recente per il Celta Vigo, squadra della Liga, dove ha collezionato 30 presenze in tutte le competizioni. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jailson all’LAFC”, ha dichiarato il co-presidente e direttore generale dell’LAFC, John Thorrington. Oltre alla sua qualità e versatilità in campo, porta con sé esperienza, professionalità e il carattere che si adatta alla nostra cultura. Siamo fiduciosi che avrà un impatto immediato e giocherà un ruolo importante nelle nostre ambizioni future.

foto instagram LAFC