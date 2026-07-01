Ufficiale: Jacquet è un nuovo calciatore del Liverpool

01/07/2026 | 12:56:33

Il Liverpool ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Jeremy Jacquet dal Rennes.

Ecco il comunicato:

“Il Liverpool ha completato la firma del difensore Jeremy Jacquet dallo Stade Rennais con un contratto a lungo termine, soggetto all’autorizzazione internazionale.

I Reds hanno concordato un accordo per portare il francese nel club all’inizio di quest’anno e il trasferimento dovrebbe essere ratificato nei prossimi giorni.

Jacquet si trasferisce ad Anfield dopo essere passato nelle giovanili del Rennes e collezionare 33 presenze da senior.

Ventuno di questi sono arrivati durante l’ultima stagione 2025-26, che è stata interrotta per il difensore centrale a causa di un infortunio alla spalla subito a febbraio.

Jacquet, nazionale francese Under 21, ha inoltre accumulato una precedente esperienza con 24 partite durante un periodo di prestito di circa 12 mesi con il Clermont Foot.

Il numero della rosa di Jacquet per il Liverpool sarà confermato a tempo debito”.

Foto: sito Liverpool