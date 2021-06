Ufficiale: Jacopo Silva rinnova col Renate fino al 2023

Jacopo Silva vestirà la maglia del Renate fino al 2023, ecco il comunicato del rinnovo del difensore da parte della società lombarda:

“La Società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Jacopo Silva. Il 29enne difensore centrale, a lungo bandiera del Piacenza e giunto in Brianza nello scorso ottobre (per lui stagione da 33 presenze e 1 gol nei playoff), ha stipulato un nuovo accordo su base biennale, che lo vedrà protagonista in nerazzurro fino al 30 giugno 2023”.